Міністр закликав союзників надати допомогу Україні.

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими оперативними маневрами і тисячами танків, літаків і бронетехніки.

Таку заяву за підсумками зустрічей у штаб-квартирі НАТО зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Reuters.

Кулеба закликав союзників надати допомогу Україні найближчими днями.

"Або ви допоможете нам зараз — я говорю про дні, а не тижні, — або ваша допомога прийде занадто пізно, і багато людей помруть", — сказав він журналістам.

Наступ російських військ на Донбас: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей з метою їхньої передислокації.

Перед тим в Міноборони РФ заявляли про завершення "першого етапу" спецоперації" і перехід до атак на Донбасі.

США фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджували, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язане з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

7 квітня президент України Володимир Зеленський попередив:

"Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу, щоб реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Готуються до відновлення активних наступальних дій".

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич заявив, що після передислокації російських військ на схід України та спроби взяти під контроль Донецьку та Луганську області слід очікувати повторного наступу на Київ.

Віце-прем'єр-міністерка України - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Луганської, Донецької та Харківської областей і закликала їх евакуюватися, поки така можливість є.

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