Окупанти продовжують постачати техніку нашій армії.

У недавньому зверненні до народу України президент Володимир Зеленський повідомив, що ворожа армія стала головним постачальником техніки для ЗСУ. І це правда, адже наші солдати щодня захоплюють корисні військові трофеї. Сьогодні, 15 березня, вони зуміли відвоювати у путінських нацистів рідкісну самохідну артилерійську установку 2С34 "Хоста".

Як видно на фото знизу, техніку вже встигли прикрасити красномовним написом. Згадана бойова машина випускалася з 2003 по 2008 роки. Всього було вироблено близько півсотні 2С34 "Хоста". А тепер одна з них буде стріляти у зворотний бік.

Ця САУ стала модернізованою версією 2С1 "Гвоздика" з компонентами від 2С31 "Відень", 2С23 "Нона-СВК" і "Об'єкта 118". Вона призначена для придушення живої сили, ракетних установок, броньованих цілей, артилерійських або мінометних батарей і пунктів управління на дистанції до 14 кілометрів.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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