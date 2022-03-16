Жителі повинні дістатися Романівки, звідки їх заберуть автобуси.

З 17 березня відновлюється евакуація жителів Ірпеня.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у Телеграм-каналі.

"Завтра о 7:00 закінчується комендантська година, і вже з 10:00 ми відновимо евакуацію жителів Ірпеня з Романівки", - зазначив він.

Маркушин закликав громадян, які мешкають в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях та Діброві та потребують допомоги або консультації щодо евакуації, телефонувати за номерами: 0683505818, 0680437205, 0930768411, 0672639619, 0964511937, 0675015153, 0683703842, 0968698062.

Мер наголосив, що ці номери лише для жителів Ірпінської громади.

Нагадаємо, окупанти зірвали евакуацію людей з Луганської області. За словами голови ОДА, вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті.

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