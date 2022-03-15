Окупанти зірвали евакуацію людей з Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Режиму тиші немає - отже сьогодні гумкоридору не буде... Російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають", - зазначив він.
За словами Гайдая, вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті.
"Однак, сьогодні очікується черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Орієнтовний час відправлення - 14:00 із Новозолотарівки. Далі - пересадка на поїзди у Донецькій області", - повідомив голова ОВА.
Він також зазначив, що благодійний фонд "Восток-SOS " організував підвезення людей з Сєвєродонецька та Рубіжного.
"Чекаємо на режим тиші…", - додав Гайдай.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні узгоджено дев'ять гуманітарних коридорів.