Разом з тим о 14:00 із Новозолотарівки очікується відправлення чергового евакуаційного потяга.

Окупанти зірвали евакуацію людей з Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Режиму тиші немає - отже сьогодні гумкоридору не буде... Російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають", - зазначив він.

За словами Гайдая, вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті.

"Однак, сьогодні очікується черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Орієнтовний час відправлення - 14:00 із Новозолотарівки. Далі - пересадка на поїзди у Донецькій області", - повідомив голова ОВА.

Він також зазначив, що благодійний фонд "Восток-SOS " організував підвезення людей з Сєвєродонецька та Рубіжного.

"Чекаємо на режим тиші…", - додав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні узгоджено дев'ять гуманітарних коридорів.