В СБУ поки немає таких даних та ніяке розслідування з цього приводу не ведеться.

Китайські хакери влаштували потужну кібератаку на військові та ядерні об'єкти України в рамках підготовки до вторгнення Російської Федерації. Атаки зазнали понад 600 веб-сайтів, що мають відношення до Уряду України.

Про це пише видання The Times

У розпорядженні журналістів нібито опинилися документи, які свідчать, що китайський уряд координував ряд потужних кібератак більш ніж на 600 українських веб-ресурсів 23 лютого. Всі вони пов'язані з Міністерством оборони України та інших органів влади. Метою атаки було вилучення або знищення даних.

При цьому джерела журналістів у розвідувальному відомстві США підтвердили, що за кібератаками стояли китайські хакери.

На думку авторів статті, це може бути ознакою прямої участі Китаю в повномасштабній війні проти України. У свою чергу експерти вказали, що жодна з кібератак не виявилася успішною.

Що відповіли В СБУ

Водночас у коментарі УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко спростував інформацію про атаки китайських хакерів на Україну перед вторгненням Росії

"Служба безпеки України не надавала ЗМІ будь-якої офіційної інформації про те, що нібито напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на наші військові та інші ресурси були проведені кібератаки з Китаю. Тому СБУ не має відношення до висновків, оприлюднених журналістами видання The Times", – зазначив він.

За словами Дехтяренка, в СБУ поки немає таких даних та жодне розслідування з цього приводу не ведеться.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії 24 лютого вторглися на територію України. Окупанти бомбили як військові об'єкти, так і цивільну інфраструктуру.

Російська сторона також вела проти України кібервійну. 19 березня в Держспецзв'язку повідомили, що з 15 лютого наша країна зазнала понад 3 000 DDoS-атак. При цьому серед російських хакерів було дві групи - політично мотивовані звичайні кіберзлочинці та військові хакери.

Вас також можуть зацікавити новини: