За минулу добу СБУ затримала 60 посібників окупантів і викрила 20 ДРГ / фото SecurSerUkraine

Служба безпеки України поряд з ЗСУ стоїть на сторожі нашої держави. Кожен день СБУ виявляє і затримує посібників окупантів. Нещодавно вона розповіла про впіймання хакера, який відповідав за мобільний зв'язок російських нацистів. А тепер спецслужби відзвітували про виконану роботу за минулу добу. Як повідомив спікер Артем Дехтяренко, Службі безпеки вдалося зловити понад 60 колаборантів і розкрити 20 диверсійних груп ворога.

Війна в Україні: звіт від СБУ

  • Черкаська область. Спіймана інформаторка, яка працювала на розвідку окупанта. Жінка передавала фото і відео про розташування ЗСУ і пропагувала "русский мир".
  • Луганська область. Фіксуються злочини ворога на тимчасово захопленій території. Путінські терористи намагаються придушити український опір за допомогою каральних загонів. У Лисичанську затриманий житель, який працював на бойовика так званої "ДНР" і збирав інформацію про пересування і дислокацію ЗСУ.
  • Кропивницька область. Заарештований громадянин, який працював у російському інформаційному полі. Він висловлював антиукраїнську позицію і неповагу до ЗСУ, а також уряду держави.
  • Закарпатська область. Викрито місцевого жителя, який організував канал для відправки призовників за кордон. Його затримали при супроводі трьох дезертирів.

Війна Російської Федерації проти України

  • Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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