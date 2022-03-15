Вороже підпілля буде знищено.

Служба безпеки України поряд з ЗСУ стоїть на сторожі нашої держави. Кожен день СБУ виявляє і затримує посібників окупантів. Нещодавно вона розповіла про впіймання хакера, який відповідав за мобільний зв'язок російських нацистів. А тепер спецслужби відзвітували про виконану роботу за минулу добу. Як повідомив спікер Артем Дехтяренко, Службі безпеки вдалося зловити понад 60 колаборантів і розкрити 20 диверсійних груп ворога.

Війна в Україні: звіт від СБУ

Черкаська область. Спіймана інформаторка, яка працювала на розвідку окупанта. Жінка передавала фото і відео про розташування ЗСУ і пропагувала "русский мир".

Луганська область. Фіксуються злочини ворога на тимчасово захопленій території. Путінські терористи намагаються придушити український опір за допомогою каральних загонів. У Лисичанську затриманий житель, який працював на бойовика так званої "ДНР" і збирав інформацію про пересування і дислокацію ЗСУ.

Кропивницька область. Заарештований громадянин, який працював у російському інформаційному полі. Він висловлював антиукраїнську позицію і неповагу до ЗСУ, а також уряду держави.

Закарпатська область. Викрито місцевого жителя, який організував канал для відправки призовників за кордон. Його затримали при супроводі трьох дезертирів.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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