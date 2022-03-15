За минулу добу СБУ затримала 60 посібників окупантів і викрила 20 ДРГ / фото SecurSerUkraine
Служба безпеки України поряд з ЗСУ стоїть на сторожі нашої держави. Кожен день СБУ виявляє і затримує посібників окупантів. Нещодавно вона розповіла про впіймання хакера, який відповідав за мобільний зв'язок російських нацистів. А тепер спецслужби відзвітували про виконану роботу за минулу добу. Як повідомив спікер Артем Дехтяренко, Службі безпеки вдалося зловити понад 60 колаборантів і розкрити 20 диверсійних груп ворога.
Війна в Україні: звіт від СБУ
- Черкаська область. Спіймана інформаторка, яка працювала на розвідку окупанта. Жінка передавала фото і відео про розташування ЗСУ і пропагувала "русский мир".
- Луганська область. Фіксуються злочини ворога на тимчасово захопленій території. Путінські терористи намагаються придушити український опір за допомогою каральних загонів. У Лисичанську затриманий житель, який працював на бойовика так званої "ДНР" і збирав інформацію про пересування і дислокацію ЗСУ.
- Кропивницька область. Заарештований громадянин, який працював у російському інформаційному полі. Він висловлював антиукраїнську позицію і неповагу до ЗСУ, а також уряду держави.
- Закарпатська область. Викрито місцевого жителя, який організував канал для відправки призовників за кордон. Його затримали при супроводі трьох дезертирів.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.