Служба безпеки України продовжує активно працювати і затримувати соратників окупантів на території нашої держави. Кілька днів назад СБУ затримала посібників російських нацистів і навідників артилерії в Донецькій області. А тепер співробітники спецслужб знайшли і заарештували хакера, який забезпечував путінських терористів мобільним зв'язком.
На офіційній сторінці Служби безпеки України на Facebook сказано, що колаборант анонімно здійснював дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників. Він також розсилав українським силовикам і державним службовцям пропозиції здатися і перейти на бік окупанта.
Цей же хакер передавав команди і накази передовим групам ворога. За даними СБУ, за день через зрадника проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них — від вищого керівництва армії противника. Колаборанта затримали, а обладнання вилучили. Хакеру висунули підозру в держзраді, тому йому загрожує довічне перебування за гратами.
Війна Російської Федерації проти України
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