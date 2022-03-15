Тепер його судитимуть, як зрадника держави.

Служба безпеки України продовжує активно працювати і затримувати соратників окупантів на території нашої держави. Кілька днів назад СБУ затримала посібників російських нацистів і навідників артилерії в Донецькій області. А тепер співробітники спецслужб знайшли і заарештували хакера, який забезпечував путінських терористів мобільним зв'язком.

На офіційній сторінці Служби безпеки України на Facebook сказано, що колаборант анонімно здійснював дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників. Він також розсилав українським силовикам і державним службовцям пропозиції здатися і перейти на бік окупанта.

Цей же хакер передавав команди і накази передовим групам ворога. За даними СБУ, за день через зрадника проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них — від вищого керівництва армії противника. Колаборанта затримали, а обладнання вилучили. Хакеру висунули підозру в держзраді, тому йому загрожує довічне перебування за гратами.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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