Глава держави заявив, що покарання за скоєння злочинів мають понести всі командири, хто віддавав накази, не лише Путін.

Президент України Володимир Зеленський вважає масові злочини російських окупаційних військ в Україні геноцидом.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю у програмі Face the nation на американському телеканалі CBS News.

Він заявив, що не буде справедливим, якщо лише президент РФ Володимир Путін буде покараний за злочини в Україні.

"Я думаю, що усі воєнні командири, кожен, хто віддавав доручення і накази, повинні бути покарані адекватно. Складно добитися адекватного покарання для цих людей. Це має бути зроблено відповідно до права і того, що вони зробили", - наголосив Зеленський.

При цьому президент зазначив, що не має відповіді на питання, який термін ув'язнення буде належним за злочини російських окупаційних військ.

"Я думаю, що ці люди, якщо вони опиняться за ґратами, цього буде дуже мало за те, що вони зробили", - заявив він.

При цьому у президента запитали, чи йдеться про геноцид.

"Насправді, це геноцид. Знищення усієї держави і народу. Ми громадяни України. Ми маємо більше ніж 100 національностей. Йдеться про знищення та винищення всіх цих національностей. Ми громадяни України, і ми не хочемо підкорятися політиці Російської Федерації. Це причина, чому нас руйнують і знищують, і це відбувається в Європі у 21-му столітті. Тож, це катування цілої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, також президент назвав військових РФ вбивцями, мародерами і катами і звернувся до матерів військових РФ.

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