Захисники міста протистоять 10 тисячам ворогів.

Маріуполь намагаються взяти штурмом 10 тисяч російських окупантів. Саме такому війську протистоять захисники міста.

Кількість ворогів навколо Маріуполя розкрив президент України Володимир Зеленський під час спільного виступу з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, який відвідав Київ.

"Стоїть Маріуполь. Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові. Потужні, міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових", — заявив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що оборона міста — це велике випробування для українських солдатів, які там знаходяться. Але якщо вийде втримати Маріуполь, то ці 10 тисяч окупантів не зможуть рушити на схід країни, який РФ прагне захопити.

На зустрічі з федеральним канцлером Австрії Зеленський також заявив, що не береться давати прогнози щодо битви на Донбасі, до якої активно готується ворог.

"Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу", — сказав президент України.

Зеленський також прокоментував, від чого залежатимуть подальші дії Російської Федерації. За його словами, головним чинником буде стійкість ЗСУ та готовність українських захисників до атак окупантів. Але не менш важлива і швидкість в поставках зброї від партнерів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: