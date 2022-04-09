Президент підкреслив, що бої на півдні і сході країні будуть важкими, але Україна вірить у свою перемогу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна готова боротися і поки готова паралельно вести діалог з Росією.

Про це він заявив на брифінг за результатами зустрічі з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

"Україна завжди говорила, що готова до перемовин і шукатиме будь-які шляхи, щоб закінчити війну. Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до важливого, хтось каже вирішального, бою на сході нашої держави. Мені складно сказати і я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку ми постійно демонструємо", - зазначив президент.

За його словами, паралельно на сході та півдні України триває накопичування окупаційних військ.

Ворог стягує велику кількість військ, техніки та озброєних людей, які "збираються окупувати ще одну частину наших територій".

"Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що... Поки що ми говоримо й про паралельний діалог", - додав він.

Раніше сьогодні радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, зазначив він, окупанти активізували зусилля в напрямку Запоріжжя та Херсона.