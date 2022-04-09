Зокрема, це залежить від міцності української армії, постачання зброї Україні та від готовності Путіна "іти далі".

Президент України Володимир Зеленський розповів, від чого залежать подальші дії армії окупантів та напрямки наступу ворога.

Про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, відповідаючи на запитання про те, якими будуть подальші захопницькі плани РФ, адже за даними різних відомств ворог планує й напад на Харків, й на Донбас, й на південь України.

"Залежить від того, наскільки ми будемо міцними. Залежить від того, наскільки швидкими будуть наші партнери з постачанням зброї, наскільки лідер чи керівник РФ готовий іти далі. Від багатьох речей. Але... все буде залежати, перш за все, від наших збройних сил, тому найголовніше, щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків"", - наголосив глава держави.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Донбасі 8 квітня українські війська відбили сім ворожих атак, знищили дев'ять танків та 12 одиниць техніки.

При цьому радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що російські окупанти можуть спробувати вдруге штурмувати Київ, а також не можна виключати наступ на Одесу, як ще одну ціль ворога.

У вою чергу радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що впродовж наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, окупанти активізували зусилля у напрямку Запоріжжя та Херсона.

Вас також можуть зацікавити новини: