Російська делегація проігнорувала спеціальну зустріч.

Росія відмовилася від участі в спеціальнийзустрічі в рамках ОБСЄ, яка скликалася через нарощування військ РФ поблизу кордону з Україною.

Про це в Twitter повідомляє місія США при ОБСЄ.

"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю, щоб зняти заклопотаність і знизити ризики відповідно до Віденського документа", - сказано в повідомленні.

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Що таке Віденський документ

Це угода, підписана країнами-учасниками ОБСЄ, метою якої є реалізація заходів довіри і безпеки в Європі.

Стягування російських військ до кордону України

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

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Автор: Юрій Годован