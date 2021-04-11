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Росія відмовилася від участі в спеціальнийзустрічі в рамках ОБСЄ, яка скликалася через нарощування військ РФ поблизу кордону з Україною.
Про це в Twitter повідомляє місія США при ОБСЄ.
"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю, щоб зняти заклопотаність і знизити ризики відповідно до Віденського документа", - сказано в повідомленні.
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Що таке Віденський документ
Це угода, підписана країнами-учасниками ОБСЄ, метою якої є реалізація заходів довіри і безпеки в Європі.
Стягування російських військ до кордону України
- 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.
- Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
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