Рішення про надання допомоги Україні ще мають затвердити Національні збори Болгарії.

Болгарія планує передати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси у рамках військової допомоги.

Мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю і боєприпаси, про це повідомив в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов, пише болгарське новинне агентство Bgnes.

"Виходячи з рішення парламенту, яке було прийняте, ми будемо надавати допомогу Україні", - зазначив він.

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Рішення ще мають затвердити Національні збори.

"Те, чим ми допомагаємо, це саме те, чим ми можемо дозволити собі допомогти в даний момент, щоб громадяни Болгарії не хвилювалися. Болгарська армія залишається повністю здатною реагувати в разі небезпеки", - зауважив Стоянов.

Зазначається, що інформація про обсяги та види допомоги міститься в секретному додатку до проекту рішення НЗ.

У Міністерстві оборони Болгарії повідомили, що провели консультації з Україною щодо виду та обсягу військової допомоги. Відповідно до рішення Народних зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло в парламент пропозицію щодо надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внеску Болгарії в місію Європейського Союзу з надання допомоги нашій державі.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада повідомлялося, що уряд Болгарії у місячний термін має підготувати проект рішення щодо військової та військово-технічної допомоги, яку Болгарія має надати Україні.

Військова допомога для України - найсвіжіші новини

У жовтні повідомлялося, що Україна отримала першу німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T. Усього нашій державі мають передати чотири таких системи.

7 листопада Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що на нашу землю прибули комплекси Aspide та NASAMS.

2 грудня чиновник сказав, що Іспанія вже надала нашій державі перші зенітно-ракетні комплекси Hawk, і в цій державі тренуватимуть більше наших воїнів.

Також стало відомо, що Україна почала переговори з Німеччиною про передачу систем ППО Patriot.

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