Генерал Девід Петреус заявив, що "найважливіше" питання полягає в тому, чи впаде оборона ворога, коли Україна прорве основні лінії укріплень.

Вашингтону слід припинити "вагатися" з приводу відправки ракет до Києва, відправити ракети великої дальності та прискорити доставку винищувачів для української армії.

Таку заяву зробив один з найдосвідченіших командирів Заходу, екс-керівник Центрального командування США в 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ (2011-2012) генерал Девід Петреус, повідомляє The Telegraph.

Петреус заявив, що Вашингтону та урядам інших західних країн необхідно "подолати" спроби заблокувати Київ від життєво важливої допомоги.

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Він сказав, що США маютьі припинити опір відправці армійської тактичної ракетної системи (Atacms), дальність дії якої становить майже 200 миль, в той час як інші лідери маютьі збільшити свою власну підтримку.

Його втручання відбулося в той момент, коли Україна наблизилася до прориву трирівневої оборонної системи Росії. Розрив ліній зв'язку і постачання між російськими військами на півдні і сході розглядається як ключова мета давно оголошеного контрнаступу України.

Генерал Петреус, який командував нарощуванням американських військ в Іраку в 2007 році, заявив, що Київ може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який вони встановили між Кримським півостровом та іншими окупованими територіями.

Він зазначив, що Вашингтон підриває ці перспективи, вагаючись з приводу деяких рішень, в тому числі по "Атаксам", які можуть бути запущені з ракетної системи "Хімарс", вже поставленої ЗСУ.

"Я сподіваюся, що... США нададуть армійську тактичну ракетну систему, яка подвоїть дальність дії в порівнянні з тим, що ми надали", — сказав генерал Петреус.

"І я сподіваюся, що цей літак також зможе надійти на озброєння раніше, ніж прогнозується", - додав він, посилаючись на F-16, обіцяні Києву Данією та Нідерландами зі схвалення Вашингтона.

Генерал Петреус також закликав Швецію надати свої літаки Gripen, які більше підходять для роботи на складних злітно-посадкових смугах, доступних українським силам.

Його зауваження прозвучали після серії анонімних брифінгів американських чиновників, які критикують контрнаступ України в останні тижні і стверджують, що Київ не зміг застосувати стандартну тактику НАТО.

Генерал Петреус заявив, що "найважливіше" питання полягає в тому, чи впаде російська оборона, якщо Україна зможе прорвати основні лінії укріплень.

Війна в Україні та заяви генерала Петреуса

У лютому 2023 року генерал Петреус спрогнозував контрнаступ ВСУ. Петреус висловив захоплення Збройними силами України, за якими, за його словами, "спостерігати набагато цікавіше" ніж за військами РФ. Від зазначив, що українська армія цілком може досягти злагодженості та комплексності ведення бойових дій. Це дуже важливо, щоб ситуація не переросла в довгу війну на виснаження.

У червні 2023 року Петреус заявив, що контрнаступ ВСУ буде "дуже вражаючим", оскільки атака буде стрімкою.

За його словами, Україна має в своєму розпорядженні інженерні війська, що проривають загородження і розміновують мінні поля, протиповітряну оборону, яка захищає їх від російських літаків, потужну броню від протитанкових ракет, засоби радіоелектронної боротьби, які глушать радіомережі росіян, а також артилерію та міномети.

Все це, на думку Петреуса, призведе до того, що контрнаступ буде стрімким, його кульмінація може настати вже через 72-96 годин після початку, і Росія понесе масштабні втрати.

У вересні 2023 року генерал Петреус назвав найсильніші тактичні переваги української армії у контрнаступі.

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