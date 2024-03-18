Якщо Захід виконає ці умови, Україна неодмінно переможе, каже естонський міністр.

У війні з Росією українці захищають не лише власну державу, але й світовий порядок, заснований на правилах, які забороняють зміну кордонів силою. Саме тому Захід має допомогти українцям.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в авторській статті для Financial Times назвав "8 стовпів", спираючись на які, Україна може перемогти агресора:

Україні потрібні засоби для протистояння агресору на полі бою. А для цього Захід має надавати свою підтримку постійно і у великих обсягах. Естонський міністр пропонує учасникам "коаліції Рамштайн" щороку виділяли по 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Цахкна наголосив, що Естонія вже ухвалила це рішення. "Інші повинні приєднатися до нас", – каже естонський дипломат. Другий "стовп" – продовження жорсткої санкційної політики щодо РФ. Це те, що завдасть шкоди економіці Росії та обмежить її доступ до фінансових інструментів, товарів і технологій, необхідних для здійснення своєї незаконної агресії. Будь-яка торгівля із кремлівським режимом дає йому змогу продовжувати кровопролитну війну, наголошує естонський міністр. Третій "стовп" – подальша дипломатична ізоляція агресора. Маргус Цахкна зокрема згадує недоречну сьогодні участь Росії в Інтерполі та виступ росіян на Олімпіаді. Воєнні злочинці мають бути покарані. Найбільш прийнятним шляхом був би спеціальний трибунал, який міг би переслідувати керівництво Росії. Це дасть зрозуміти іншим автократам, що агресія проти сусідів – погана ідея. Росія має відшкодувати завдану нею шкоду. Поки Москва цього не зробить, Захід повинен знайти спосіб використовувати російські заморожені активи. Тягар відбудови в Україні має оплачувати агресор, а не вільний світ. Україну треба відбудовувати просто зараз. Попри те, що Росія постійно запускає ракети та безпілотники, життя далеко від фронту триває. Відбудова зараз допомагає українцям краще справлятися з тяжкими наслідками конфлікту. Україна має стати частиною демократичного світу – членом Європейського Союзу та НАТО. Захід має підтримати мирний план президента Володимира Зеленського, який базується на суверенітеті України та повазі до її територіальної цілісності. Тільки це прокладе шлях до відновлення справедливого і тривалого миру.

Маргус Цахкна наголосив, що Україна неодмінно переможе, якщо буде отримувати стабільну вагому підтримку партнерів.

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"Але якщо ми продовжуватимемо надавати нестабільну, неадекватну підтримку, яка дозволить Росії просто виснажувати Україну, виникає питання — кого ракети вразять наступним?" – запитав він.

Російська агресія в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі повідомив, що у ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси і через це вони змушені відходити на наступні лінії оборони.

Те ж саме пише і німецьке видання Bild. За даними аналітика Юліана Рьопке, лінія оборони ЗСУ в районі Авдіївки зміщується на захід. На його думку, українці спробують закріпитися на лінії уздовж річок і водойм.

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