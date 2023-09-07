Також ворог втратив дві артсистеми, стільки ж одиниць автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів.

Минулої доби українські військові моряки знищили два катери окупантів.

Як повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України, військовослужбовці військових частин та підрозділів ВМС ЗСУ минулої доби досягли певних успіхів на фронті.

Зокрема, вчора, 6 вересня, вказаними підрозділами знищено 24 окупанти, два катери, дві артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки.

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Також моряки позбавили ворога 17 квадрокоптерів.

Зазначається, що наразі остаточні втрати росіян уточнюються.

Інші втрати ворога на півдні за 6 вересня

Минулої доби, 6 вересня, на херсонському напрямку українські захисники ліквідували 34 окупанти. Також знищено дві гармати, міномет, станцію радіоелектронної боротьби, ударний безпілотник "Ланцет", три човни та стільки же одиниць автомобільної техніки.

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