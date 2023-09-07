За останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку склали 307 осіб.

На Таврійському напрямку Сили оборони за останню добу знищили 114 російських окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції та здійснив 780 обстрілів, завдав одного ракетного та 21 авіаудару. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 527 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 307 осіб (безповоротні - 114, поранені - 187, полон - 6)", - йдеться у повідомленні.

Також, за його словами на цьому напрямку ЗСУ знищили 59 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, як уточнив командувач, один танк, 13 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, два СПГ, 30 БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки.

"Також було знищено три склади боєприпасів ворога", - додав Тарнавський.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 7 вересня, склали близько 266 тис. 900 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 610 російських загарбників.

Також було знищено дев'ять ворожих танків, 21 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, один засіб ППО, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня вісім крилатих ракет.

У ніч на 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 33 "шахедів", в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

Силами ППО знищено 25 "Shahed-136/131".

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