Захисники держави знищили майже 100 одиниць ворожої техніки за добу.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила 28 300 солдатів. Вона також позбулася 1251 танка, 202 літаків, 167 гвинтокрилів і 441 БПЛА.

Оновлену статистику втрат РФ опублікував прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. Дані подані як загальні, так і добові.

Втрати Росії в Україні

особового складу — близько 28 300 осіб (+400);

танків — 1251 одиниця (+16);

бойових броньованих машин — 3043 одиниці (+16);

артилерійських систем — 586 одиниць (+8);

РСЗВ — 199 одиниць (+1);

засобів ППО — 91 одиниця (+1);

літаків — 202 одиниці (+1);

гвинтокрилів — 167 одиниць (+0);

автомобільної техніки та цистерн з ПММ — 2137 одиниць (+28);

кораблів / катерів — 13 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 441 одиниця (+5);

спеціальної техніки — 43 одиниці (+0);

крилатих ракет — 102 одиниці (+5).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв на багатьох напрямках. Нагадаємо, найбільш активні бої проходять на Донбасі — в Луганській і Донецькій областях. Згідно зі свіжим зведенням від Генштабу, ворог намагається наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Частину зусиль росіяни зосередили на повному захопленні населеного пункту Дробишеве і блокуванні Лиману з півночі.

Загалом на Донбасі за добу українські захисники відбили 12 атак рашистів. На півдні в осяжному майбутньому теж можуть активізуватися бойові дії, так як росіяни збільшують угруповання військ для наступу в Запорізькій області.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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