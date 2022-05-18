З моменту повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила 28 300 солдатів. Вона також позбулася 1251 танка, 202 літаків, 167 гвинтокрилів і 441 БПЛА.
Оновлену статистику втрат РФ опублікував прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. Дані подані як загальні, так і добові.
Втрати Росії в Україні
- особового складу — близько 28 300 осіб (+400);
- танків — 1251 одиниця (+16);
- бойових броньованих машин — 3043 одиниці (+16);
- артилерійських систем — 586 одиниць (+8);
- РСЗВ — 199 одиниць (+1);
- засобів ППО — 91 одиниця (+1);
- літаків — 202 одиниці (+1);
- гвинтокрилів — 167 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та цистерн з ПММ — 2137 одиниць (+28);
- кораблів / катерів — 13 одиниць (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 441 одиниця (+5);
- спеціальної техніки — 43 одиниці (+0);
- крилатих ракет — 102 одиниці (+5).
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв на багатьох напрямках. Нагадаємо, найбільш активні бої проходять на Донбасі — в Луганській і Донецькій областях. Згідно зі свіжим зведенням від Генштабу, ворог намагається наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Частину зусиль росіяни зосередили на повному захопленні населеного пункту Дробишеве і блокуванні Лиману з півночі.
Загалом на Донбасі за добу українські захисники відбили 12 атак рашистів. На півдні в осяжному майбутньому теж можуть активізуватися бойові дії, так як росіяни збільшують угруповання військ для наступу в Запорізькій області.
Війна Російської Федерації проти України
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