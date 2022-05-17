Зокрема, відбуваються відсторонення з посад та арешти командувачів, які керували армією РФ у війні проти України.

Кремль шукає винних у воєнних поразках в Україні й карає командирів своїх же російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, за поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ.

"За час російсько-української війни жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося. "Непереможна та легендарна" армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти", - наголошується у повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що для того, аби "зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань".

"Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в "кращих сталінських традиціях", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, за "героїчну втрату" гордості ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука.

Крім того, за безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією збройних сил РФ.

Також з цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Так, "всупереч наказу вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.

У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

До того ж, усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

"Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що заява Кремля про "територіальні суперечки" з приводу Криму свідчить про те, що вони морально готують населення до здачі півострова.

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