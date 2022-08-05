Експерт пояснив, що Харків під постійним вогнем, оскільки це найближче місто такої величини до російського кордону.

Уся без винятку Україна залишатиметься під ударом ворога.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" в слоті ТСН заявив військовий експерт Петро Черник.

"Уся Україна буде залишатися під ударом. Уся, без винятку. Чому Харків? Бо на початку битви за Донбас противник задекларував велику оперативну дугу. Це і є сам Харків, далі вниз на Запоріжжя, на Дніпро з виходом на Миколаїв, на Одесу з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я", - сказав експерт.

Він пояснив, що через невдачі росіяни вдаються до обстрілу мирних міст.

"Об'єктивно, і це велика заслуга ЗСУ, противник не зміг і не досягає розвитку по цій оперативній дузі. І він вдається до найзрозумілішої для себе тактики - не може нанести ураження противнику у воєнному сенсі, він в обов'язковому порядку вдається до хаосу, а у нашому випадку до обстрілу мирних міст", - сказав експерт.

Він також додав, що Харків під постійним вогнем, оскільки це найближче місто такої величини до російського кордону і туди досягає звичайна ствольна артилерія ворога, не говорячи вже про РСЗВ, яких, на жаль, на цю хвилину у противника ще доволі багато.

Як повідомляв УНІАН, напередодні російські загарбники обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Сьогодні вночі окупанти з артилерії обстріляли три райони Харкова.

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