У ролику можна помітити близько десяти одиниць техніки.

Збройні сили України відзначилися черговою перемогою на Луганщині. Вони знищили колону російської морської піхоти.

Відео з палаючою технікою окупантів опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в особистому Telegram-каналі.

У ролику можна побачити близько десяти ворожих бойових машин. Деякі з них яскраво палають. Судячи з детонуючих боєприпасів, в колоні знаходилися вантажівки постачання. Частина техніки виглядає вцілілою — можливо, бійці ЗСУ зможуть забрати її в якості військових трофеїв.

Де саме українські захисники спалили колону морської піхоти РФ, Штефан не уточнив. Нагадаємо, зараз Луганщина — одна з найгарячіших фронтових точок. У регіоні щодня проходять інтенсивні бої, а населені пункти піддаються обстрілу з боку окупантів.

За минулу добу українські військові з угруповання Об'єднаних сил відбили 14 атак ворога на Донбасі. Рашисти намагалися наступати на Сєвєродонецьк, але зазнали втрат і відступили.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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