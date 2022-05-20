Збройні сили України відзначилися черговою перемогою на Луганщині. Вони знищили колону російської морської піхоти.
Відео з палаючою технікою окупантів опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в особистому Telegram-каналі.
У ролику можна побачити близько десяти ворожих бойових машин. Деякі з них яскраво палають. Судячи з детонуючих боєприпасів, в колоні знаходилися вантажівки постачання. Частина техніки виглядає вцілілою — можливо, бійці ЗСУ зможуть забрати її в якості військових трофеїв.
Де саме українські захисники спалили колону морської піхоти РФ, Штефан не уточнив. Нагадаємо, зараз Луганщина — одна з найгарячіших фронтових точок. У регіоні щодня проходять інтенсивні бої, а населені пункти піддаються обстрілу з боку окупантів.
За минулу добу українські військові з угруповання Об'єднаних сил відбили 14 атак ворога на Донбасі. Рашисти намагалися наступати на Сєвєродонецьк, але зазнали втрат і відступили.
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