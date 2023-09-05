В українській державі триває реформа системи ВЛК.

У рамках однієї з десяти пріоритетних реформ Кабінету міністрів "Гідність та повага" в Україні триває реформа системи військово-лікарських комісій, яка хоч і не завершена, проте вже є перші результати.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше. До оглядів ВЛК залучені майже 820 цивільних лікарень. Запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисяч воїнів. Впроваджуємо принцип "Довідки ходять за військовими". Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Також значно спрощений процес оформлення довідки про обставини поранення захисника", - зазначив він.

За словами Шмигаля, паралельно зі змінами у військово-лікарських комісіях в Україні триває реформа медико-соціальних експертних комісій.

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"Це впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини. Це оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній, реабілітаційній, освітній сферах, у працевлаштуванні. Це, безумовно, діджиталізація", - додав він.

Реформа ВЛК в Україні під час війни

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав законопроекти, які дозволяють створювати військово-лікарські комісії при державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також спрощують оформлення довідки про обставини травматизації військового під час воєнного стану.

У серпні уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій коштом зменшення кількості документів, які потрібно подавати на розгляд відповідної комісії.

Також у серпні уряд запровадив електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій. Для покращення якості медобслуговування військових під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення) затверджено порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я та територіальними центрами комплектування.

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