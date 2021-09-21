Військовослужбовцю було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю.

Упродовж минулої доби, 20 вересня, внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі поранено українського бійця.

Про це повідомляє прес-служба операції Об’єднаних сил.

Ввечері терористи активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував міномети калібру 120 мм.

В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

В районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Втрат серед українських захисників немає.

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Нагадаємо, 19 вересня позиції ООС 7 разів потрапили під обстріли з боку ворога, в тому числі двічі із забороненого Мінським домовленостями озброєння. Також був зафіксований проліт безпілотника.

В результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення - його госпіталізували в задовільному стані.

Автор: Денис Прядко