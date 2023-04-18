Зазнали руйнувань багатоквартирні та приватні будинки, пошкоджено торговельні павільйони.

Внаслідок обстрілу Українська на Донеччині поранено щонайменше вісім людей.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу Українська. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

За словами Кириленка, росіяни обстріляли місто сьогодні вранці - пошкодили три багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.

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"Не минає ні дня без російських воєнних злочинів на Донеччині. Залишатися тут небезпечно", - наголосив голова ОВА.

Пізніше Офіс прокурора повідомив про десятьох постраждалих. "Від снарядів окупантів постраждало щонайменше десять цивільних осіб. Восьмеро з них – семеро жінок та один чоловік – доставлені до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донеччині

З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через ворожі обстріли загинуло 1 тис. 475 людей, ще 3 тис. 399 - зазнали поранень.

Так, 14 квітня росіяни обстріляли місто Слов'янськ Донецької області із ЗРК С-300, зруйнувавши багатоповерхівку. Від російського удару загинули 15 громадян і ще 24 людини дістали поранення.

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