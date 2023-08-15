Під ворожий удар потрапили дитячий садок, медзаклад, житлові будинки та низка підприємств одразу в сімох областях України.

В Офісі президента розповіли про наслідки та жертв нічної масованої ракетної атаки російських окупантів по Україні.

Під ворожий удар потрапили подвірʼя дитячого садка у Львові та житлові будинки, центр Луцька та підприємство, а також населені пункти Черкащини, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини, повідомив заступник керівника ОП Олексій Кулеба.

Зокрема, на Волині внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки.

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У Львові ж уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди та пошкоджені будинки довкола. Крім того, у двох селах неподалік Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Попередньо відомо про 10 потерпілих.

В Івано-Франківській області уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, внаслідок чого пошкоджені також дві господарські споруди поруч.

Крім того, у Дніпрі внаслідок прильотів на одне із підприємств поранення отримали двоє його працівників. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти.

У Черкаській області під приціл російських окупантів потрапило місто Сміла. Там серед уражених об’єктів, зокрема, й територія медзакладу. Пошкоджені також мережі водо- і теплопостачання, відтак частина міста наразі без води.

Кулеба наголосив, що наразі на місцях в областях працюють начальники ОВА та перебувають усі необхідні служби.

"Спроби росіян щодня і щоночі посіяти паніку і терор, обстрілюючи наші мирні громади — лише підтвердження нелюдської сутності окупантів. Ми бачимо, що ворога цікавлять дитячі садки, лікарні та багатоповерхівки. Тому не ігноруймо сигнали повітряної тривоги", - закликав заступник голови ОП.

Він підкреслив, що українців намагаються залякати, однак вони ще дужче чинять опір.

Ракетний удар по Україні 15 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 4-ї ранку 15 серпня росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування, випустивши щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.

Зокрема, 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети "Калібр".

Тривога лунала по всій території України, а сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі у багатьох регіонах. В результаті вдалося знищити 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Водночас, по Дніпропетровській та Запорізькій областях ворог вдарив зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

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