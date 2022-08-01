Поранення отримали дві жінки, одна з них - у важкому стані.

Вночі ворог накрив з "Градів" Марганець та Чорногорівку, є поранені.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі ворог знову обстріляв два райони області - Нікопольський та Криворізький. Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані. У Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. В одному з них мирно спали шестеро дітей. Наймолодшому всього два роки. Усіх врятували. Діти неушкоджені", - повідомив він.

За словами Резніченка, обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу. Місто частково без світла.

У Червоногригорівській громаді зруйновано близько трьох десятків приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Також зачепило лінію електропередач. Кілька вулиць Червоногригорівки без електрики.

У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Жертв та руйнувань немає.

Війна в Україні: свіжі дані

Станом на 1 серпня 2022 року росіяни ведуть наступ в напрямку Бахмута, там тривають бойові дії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

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