Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади завоювали трофеї після зіткнення з російськими окупантами.
Про це відомо з відповідного допису захисників України на Facebook-сторінці 128-ї бригади.
З поміж трофеїв Закарпатського легіону - гранатомети, стрілецька зброя, боєприпаси, аптечки, сухпайки, документи, обмундирування тощо.
Раніше військовий з 128-ї бригади Сергій розповів про те, як у перші дні повномасштабного вторгнення вони розстрілювали з ПТРК цілі колони російської бронетехніки.
Успіхи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади: головне
- Артилеристи бригади розбили командний пункт рашистів зброєю НАТО.
- Також вони знищили мінометну секцію росіян й показали відео.
- У квітні воїни цієї бригади майстерно перетворили ворожий танк Т-72 у металобрухт.
- Боєць бригади також розповідав про переваги ПЗРК "Стінгер" і зазначав, що авіація РФ боїться близько підлітати.