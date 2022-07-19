З поміж трофеїв Закарпатського легіону - гранатомети, стрілецька зброя, боєприпаси, аптечки, сухпайки, документи, обмундирування тощо.

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади завоювали трофеї після зіткнення з російськими окупантами.

Про це відомо з відповідного допису захисників України на Facebook-сторінці 128-ї бригади.

З поміж трофеїв Закарпатського легіону - гранатомети, стрілецька зброя, боєприпаси, аптечки, сухпайки, документи, обмундирування тощо.

Раніше військовий з 128-ї бригади Сергій розповів про те, як у перші дні повномасштабного вторгнення вони розстрілювали з ПТРК цілі колони російської бронетехніки.

Успіхи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади: головне