"З того часу вони бояться йти на нас колонами", - каже оператор ПТРК.

46-річний оператор NLAW, Javelin та М-141, боєць Закарпатської бригади Сергій поділився досвідом знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК.

На Facebook сторінці 128-ї окремої Закарпатської бригади вийшов його розгорнутий коментар.

"Я проходив навчання на іноземній зброї в лютому, закінчив якраз перед початком війни і зразу з навчання потрапив у реальні бої. Раніше працював тільки з РПГ радянського зразка, то скажу, що цю зброю навіть порівнювати не варто…", - зазначає Сергій.

Боєць каже, що зараз його бригада працює в степовій зоні, тому найефективнішим і найкращим в таких умовах є Javelin, який вражає броньовані цілі (танки, БТР, БМП, БТЛБ тощо) на відстані до трьох кілометрів.

"У перші дні війни ми розстрілювали з "джавелінів" цілі колони російської бронетехніки. Кілька разів нас із напарником засікав ворожий танк і відкривав вогонь на ураження, але ми швидко міняли позицію й лупили орків знову й знову.

З того часу вони бояться йти на нас колонами, поводяться дуже обережно, намагаються не входити в зону досяжності Джавеліна. Але нічого – в нас є протитанкові комплекси, які б’ють і далі, наприклад, українська "Стугна". Тому якщо не ми, то інші хлопці зіб’ють", - розповідає Сергій.

Крім того, він додав, що, окрім цих ПТРК, вони також використовують американський протибункерний гранатомет М-141, призначений для знищення укріплень ворога.

Сергій - уродженець Тернопільщини, в бригаді перебуває вже півтора року. Дома на нього чекає дружина, дві доньки й внук.

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