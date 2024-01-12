Він також зауважив, що втрати під час штурмів серед трудових мігрантів та іноземців, яких заманюють до російських збройних формувань, дуже значні.

Втрати російських окупантів на Таврійському напрямку минулої доби склали 462 особи та 27 одиниць військової техніки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зауважив, що 11 січня окупанти в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" авіаударів не завдавали. Ворог провів 43 бойових зіткнення та здійснив 547 артобстрілів.

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Водночас українські захисники та захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.

Так, загальні втрати противника минулої доби склали 462 особи та 27 одиниць військової техніки. Йдеться про п’ять танків, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, 14 безпілотників та три автомобіля. Крім того, знищено було два ворожих склади з боєприпасами. Троє окупантів здалися в полон.

"Більшість трудових мігрантів та іноземців, яких правдами і неправдами заманюють до російських збройних формувань, проходить максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку. Втрати під час штурмів серед таких осіб дуже значні", - розповів Тарнавський.

Війна в Україні - ситуація на фронті зараз

Як повідомляв УНІАН, за 10 січня на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили майже 500 російських загарбників.

Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 45 одиниці. Зокрема, йдеться про чотири танки, сім бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи та 25 безпілотників.

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