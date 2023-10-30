Зокрема, росіяни намагалися йти вперед на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках.

Протягом доби російські окупанти атакували на кількох напрямках фронту. Загалом відбулось 30 бойових зіткнень.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Водночас, як заявили в Генштабі, на Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели, проте завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки Донецької області. Також обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку, як мовиться у зведенні, ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах 9 населених пунктів Донеччини. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя, Катеринівки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Крім того, зазначається, що на Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів. У той же час завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Також росіяни здійснили артилерійські та мінометні обстріли понад 20 населених пунктів Запорізької області.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 30 жовтня, орієнтовно склали 299 тис. 940 осіб. За минулу добу ліквідовано близько 860 російських окупантів.

Цієї ночі Повітряні сили ЗСУ збили 12 ударних дронів та дві керовані авіаційні ракети, якими росіяни атакували Україну. А минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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