Також ворог веде штурмові дії поблизу Золотого, однак українські військові відбили штурм противника в районі Берестового та завдали йому втрат.

У районі Сєвєродонецька окупанти здійснюють перегрупування військ та намагаються посилити угруповання.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Так, на Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів в прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив, однак обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших, а також завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

"Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ та намагається посилити угруповання", - розповіли у Генштабі.

Крім того, на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли українські війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Також армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

Водночас, у районі Берестового українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції.

"Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають", - уточнили у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

Як писав УНІАН, на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях українських військ.

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