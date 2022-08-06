На сході України росіяни зосереджують зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Донеччині ворог продовжує інтенсивні обстріли населених пунктів, тривають бої.

Як зазначили у зведенні Генерального штабу, ворог веде наступ, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Застосовує штурмову та армійську авіацію", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію.

Також завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки

"Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування", - зазначили в Генштабі.

На Краматорському напрямку також зафіксовано обстріли - біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

"[Ворог] вів наступальні бої у напрямках Яковлівка - Вершина та Кодема - Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії", - резюмували в Генштабі.

Як писав УНІАН, російські окупанти намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмута.

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