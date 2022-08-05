Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

Російські окупанти намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут, та відтіснити українські війська від західної околиці Донецька.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Також окупанти проводять інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження.

Рашисти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем'яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на тому, щоб не дати нашим військовим відновити наступ.

"На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів", - йдеться у повідомленні.

Безпілотними літальними апаратами окупанти провели повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепеля.

На Слов'янському напрямку противник не проводив активних наступальних дій. Окупанти здійснювали вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

"На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк", - зазначається у зведенні.

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Також рашисти вдарили з авіації біля Вершини.

"Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли", - додали у Генштабі.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки.

"Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски", - підсумовується у зведенні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ відбили штурми окупантів та змусили ворога тікати у районах семи населених пунктів.

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