Окупанти також застосовують на цьому напрямку дрони з оптоволокном.

Російські окупанти не припиняють спроб прорвати українську лінію оборони в районі Вовчанська. Про це повідомив в ефірі телемарафону офіцер 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Арчі".

"Незважаючи на повне його руйнування по річці Вовча, ворогу так і не вдалося отримати певного тактичного успіху ще з травня 2024 року. За останню добу в зоні нашої відповідальності відбулося декілька бойових зіткнень, в яких зазнала ураження жива сила противника", – сказав "Арчі".

Боєць додав, що наразі окупанти майже не використовують на цьому напрямку техніку для штурмів українських позицій:

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"Якщо говорити про штурми, то ворог почав менше застосовувати тактику їхніх улюблених м'ясних штурмів. Натомість задіює більше малі групи. Однак такі зміни не дають їм суттєвого результату".

Водночас, за словами військовослужбовця, окупанти продовжують використовувати на цьому напрямку дрони з оптоволокном. Однак, додає військовий, Сили оборони знайшли для них протидію.

"Ми всі розуміємо, що технології в цій війні розвиваються досить стрімко. Й на певні їхні технічні рішення знаходяться рішення з протидії. Ми повинні розуміти, що суттєвої переваги це йому не дає. Просто літальний апарат перетворюється на звичайну протитанкову ракету з дротовим наведенням. Воно йому заважає вдало маневрувати, як звичайним дроном. І дрон не нескінченний, він щось важить, може зачепитися за безліч перешкод", – пояснив "Арчі".

Російсько-українська війна: важливі новини

Напередодні у Пентагоні визнали, що військовослужбовці з Північної Кореї дійсно перебувають в Росії. Однак там додали, що з метою їхнього перебування ще "повинні розібратися".

Тим часом у Центрі протидії дезінформації відзначають, що північнокорейські війська переміщується вглиб Росії. Відзначається, що спершу їх планують використовувати у Курській області.

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