Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.

Ворожа ракета вночі влучила у багатоповерхівку у Новоград-Волинському на Житомирщині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському",- повідомив він і закликав не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

За словами Бунечка, наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 травня російські війська вдарили ракетами по Малину Житомирської області. В результаті ворожої атаки загинула щонайменше одна людина.

А в ЗСУ повідомляли, що українські військові знищили в небі над Житомирською областю чотири ворожі ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: