На окупованій території Вовчанська залишається небагато людей, яких ворог використовує як живий щит.

Російські загарбники створили на тимчасово окупованій частині Вовчанська Харківської області фільтраційні табори.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що росіяни продовжують руйнувати місто обстрілами. Мешканцям Вовчанська вже нема куди повертатися.

За словами Синєгубова, що наразі Вовчанськ поділено на три частини – окуповану, так звану "сіру зону", та підконтрольну українським військам, однак вона постійно перебуває під обстрілами. У тій частині, яку контролюють ЗСУ, військові та поліцейські продовжують евакуювати місцевих мешканців.

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"На території, яка під окупантами, залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит. І, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", – додав він.

Ситуація у Вовчанську

Днями українські військові захопили в полон під Вовчанськом біля 60 російських окупантів. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський вдень 4 червня повідомив, що під контролем окупантів залишається біля 20% території Вовчанська. За його словами, ворог змушений відступати, північ міста фактично зруйнована, а також в росіян немає логістичного підкріплення.

При цьому Ярославський додав, що головною проблемою для Сил оборони України на цьому напрямку є удари РФ КАБами та із РСЗВ.

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