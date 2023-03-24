Росія розглядає триваючу непряму підтримку війни з боку Білорусі як важливий політичний сигнал.

Росія використовує Білорусь для навчання своїх солдатів, оскільки війна проти України серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Відзначається, що в середині березня Росія, імовірно, перекинула не менше 1000 військовослужбовців, які проходили підготовку на полігоні Обуз-Лєсновський на південному заході Білорусі.

При цьому, відзначають у розвідці Британії, нової ротації військ відзначено не було, але Росія залишила наметовий табір на місці, що дозволяє припустити, що вона розглядає можливість продовження навчальної програми.

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"Той факт, що Росія вдалася до навчання свого особового складу у набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює, наскільки російська "спеціальна військова операція" серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил - інструктори в основному розгорнуті в Україні", - сказано в повідомленні розвідки Британії.

Також наголошується, що Росія, імовірно, розглядає триваючу непряму підтримку війни з боку Білорусі як важливий політичний посил.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 23 березня, українські військові ліквідували 1020 російських окупантів. Загалом з 24 лютого 2022 року на українській землі було знищено 169 тисяч 170 представників російської загарбницької армії.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, російські окупанти збільшують кількість ліжко-місць у шпиталях у Луганській області через значні втрати. Поранених офіцерів евакуювали на територію РФ вертольотами.

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