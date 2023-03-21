В одному з регіонів число екстремістських злочинів зросло на 40%.

Секретар Ради Безпеки Патрушев впевнений, що екстремісти в Інтернеті створюють загрозу для рівня підтримки війни проти України серед росіян.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ ТАСС і "Комерсант", на нараді з національної безпеки в Поволжі Патрушев заявив, що торік в окрузі значно зросла кількість злочинів з використанням Інтернету.

"Майже на 40% зросла кількість злочинів екстремістської спрямованості, що здійснюються в основному з використанням мережі Інтернет. Зусилля екстремістів спрямовані насамперед на зниження рівня підтримки населенням спеціальної військової операції", – сказав Патрушев.

Відео дня

Він заявив, що відповіддю має стати "огородження молоді від впливу західної пропаганди" і "деструктивних течій", а також створення умов для "зміцнення патріотизму".

"Настоящее время" зазначає, що минулого місяця російський диктатор Володимир Путін на колегії ФСБ також звинувачував Інтернет в ситуації, що склалася в Росії. На його думку, через мережу поширюється сепаратизм, націоналізм, неонацизм і ксенофобія.

Боротьба з "екстремізмом" в Росії

У складі російського Міністерства внутрішніх справ діє Управління з протидії екстремізму, відоме як "Центр"Е". Воно стало наступником антитерористичного підрозділу "Центр " Т".

Його діяльність спрямована на виявлення тих, хто сприяє організаціям, визнаним терористичними та екстремістськими, або готує/вчиняє злочини такого характеру.

Раніше Європейська комісія по боротьбі з расизмом і нетерпимістю (ЄКРН) відзначала, що визначення "екстремізму" в російському законодавстві запропоновано в розпливчастому формулюванні. Це призводить до того, що звинувачення по "екстремістським" стаття стають все більш абсурдними. Наприклад, раніше росіянку звинуватили в екстремізмі через статус в WhatsApp з двох слів корейською мовою. Це перша справа, яка була відкрита проти громадянина РФ навіть не через допис в соцмережах, а через статус.

Вас також можуть зацікавити новини: