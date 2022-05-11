Мер Гуляйполя закликав містян евакуюватися до безпечніших міст України.

Унаслідок обстрілу 10 травня російськими окупантами Оріхова одна людина загинула та 8 поранено.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, внаслідок чого до лікарень Запоріжжя доставлено 8 громадян України, одна людина загинула", - мовиться у дописі.

У зв'язку із загостренням військових дій та збільшенням інтенсивності обстрілів, задля збереження життів мешканців громади в Оріхові тимчасово призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги.

У ЗОВА зауважили, що воєнна ситуація в Запорізькій області не зазнала істотних змін. "Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність окупантів спостерігається поблизу Поліг, Оріхова та Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.

При цьому, через складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу населеного пункту, бойові дії, що не припиняються, міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак звернувся до містян із закликом евакуюватися до безпечніших міст України.

Нагадаємо, під Запоріжжям 9-річний хлопчик провів два місяці в епіцентрі боїв без батьків.

Вас також можуть зацікавити новини: