Сьогодні українські військові ліквідували російський склад боєприпасів.

Цієї доби українські військові вчергове потужно вдарили по російських позиціях на фронті, знищивши ворожий пункт управління та купу російської артилерії.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби українська авіація 13 разів вдарила по районах скупчення російських військових, їхнього озброєння та техніки. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобах росіян.

Водночас, цієї доби Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" з південного, південно-східного та північного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 16 ворожих "шахедів".

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Загалом за добу росіяни завдали 8 ракетних та 72 авіаційних ударів, а також здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та мирних населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні. Також зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, зокрема, сьогодні, 1 жовтня, росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщині. Цього разу дві керовані авіабомби росіяни скинули на Берислав - там пошкоджено об’єкт інфраструктури. Також під ворожі обстріли потрапили Тягинка та Весела. Внаслідок російських атак загинула одна людина, ще одна - була поранена.

РФ за добу зазнала серйозних втрат, оскільки українські військові ліквідували ще 440 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 278 тис. 570 своїх військових.

Також впродовж доби було знищено майже 20 танків та броньованих машин, 30 артилерійських систем, літак тощо.

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