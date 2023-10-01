Також знищено, зокрема, 37 безпілотників та 30 артилерійських систем.

Втрати РФ в Україні за добу відчутно зросли - Збройні сили України ліквідували ще 440 російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 278 тис. 570 (+440 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 4 тис. 702 (+11) одиниці, бойових броньованих машин - 8 тис. 991 (+7), артилерійських систем - 6 тис. 477 (+30), реактивних систем залпового вогню - 798 (+2).

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Крім того, засобів протиповітряної оборони ворога було знищено 537, літаків - 316 (+1), гелікоптерів - 316, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 5 тис. 43 (+37), крилатих ракет - 1 тис. 529.

Кораблів/катерів було знищено 20 одиниць, підводних човнів - 1, автомобільної техніки та автоцистерн - 8 тис. 883 (+29) та спеціальної техніки - 933 (+1). Дані уточнюються.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на їхньому напрямку за останню добу втрати російських окупаційних військ склали 248 осіб, з яких 84 - безповоротні. Одного окупанта було взято в полон.

Було також знищено 20 одиниць військової техніки ворога, зокрема танк, вісім артилерійських систем та мінометів. Крім того, було знищено три склади боєприпасів російських загарбницьких військ.

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