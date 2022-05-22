Для них це плацдарм й коридор для поповнення військ на Луганщині та Донеччині.

Російські загарбники не покинуть спроб захопити Харківщину та Харків, адже для них – це важлива стратегічна область – плацдарм й коридор для поповнення військ на Луганській й Донецькій територіях

Про це розповів очільник Харківщини Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

При цьому він додав, що наразі ведуться активні бойові дії на сході та на північно-східному напрямку Харківської області. Тож небезпечними є Вовчанський, Куп’янський та Ізюмський напрямки.

Водночас, у самому Харкові декілька тижнів фіксується тиша, але ця тиша "відносна й оманлива". Так, зокрема, сьогодні вдень знову був обстріляний Київський район міста.

Ворог б’є з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", і, на жаль, обстріли долітають до будь-якого району Харкова.

Україна виграла битву за Харків

Рашисти виявилися нездатні взяти штурмом Харків, підтвердив 14 травня міський голова Ігор Терехов. Ворожі війська залишили околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

У цей же день ЗСУ відкинули війська РФ на Ізюмському напрямку мінімум на 10 км. Так, окупанти, які перебували у Підвисокому, масово передислокувалися в Гороховатку.

Як стало відомо, російські війська готуються відновити наступ на Ізюмщині та гатять в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. Збройні сили України тримають позиції та не допускають просувань ворога.

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