Виявлення РЕБ та корегування вогню по ньому було здійснено за допомогою БПЛА.

Бійці Національної гвардії України знищили точку радіоелектронної боротьби російських окупантів (РЕБ) на Харківщині.

Про це повідомляє Нацгвардія у соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, гвардійці-артилеристи завдали влучного удару по устаткуванню радіолокаційної станції противника. Виявлення РЕБ та корегування вогню по ньому українські захисники здійснили за допомогою БПЛА.

"Накрили точку радіоелектронної боротьби противника. Таким чином позбавили його можливості робити радіоперехоплення наших сил, глушити сигнал наших радіостанцій", – зазначив командир підрозділу.

Повідомляється, що окупанти використовують системи РЕБ як потужний асиметричний інструмент війни, який дозволяє нівелювати технічні переваги противника (без ефективного зв’язку жодна сучасна армія воювати не може). Щороку РФ витрачає півмільярда доларів на такі системи, кожна їхня бригада має роту РЕБ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти розгорнули комплекс РЕБ поблизу Мелітополя.

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