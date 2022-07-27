Найближчими тижнями українські захисники доберуться і до решти установок.

Українські захисники знищили частину установок ППО С-300, які армія Росії використовувала для ударів по Миколаєву через дефіцит інших ракет.

Про це на брифінгу в українському медіацентрі розповів голова місцевої ОВВА Віталій Кім.

"Обстрілюють нас щодня вже п'ятий тиждень. Була знищена батарея або дивізіон С-300. І ми знаємо, де ще розташовані ці С-300, які підвезли, і зараз обстрілюють Миколаїв. Ми над цим працюємо, ЗСУ просуваються", - зазначив він.

Кім очікує, що українським військовим в найближчий тиждень або два вдасться дістатися і до нових установок, якими обстрілюють Миколаїв.

"З літаками, які використовують ракети "повітря-земля", ми мало що можемо зробити, крім ППО. Про це нічого не можу сказати. А що стосується наземних установок, то думаю, тиждень-два - і будуть теж результати", - підсумував глава ОВВА.

Нагадаємо, раніше Кім розповів про контрнаступ ЗСУ в Миколаївській області.

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