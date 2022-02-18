У Кабміні не виключають, що мирне населення можуть використати для провокацій.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що вся відповідальність за евакуацію мирного населення ОРДЛО лежить на Росії.

Про це Верещук заявила під час брифінгу.

Верещук не виключає, що метою так званої "евакуації" можуть бути провокації. Водночас вона наголосила, що за міжнародним гуманітарним правом на Росії лежить відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях.

"На сьогодні ця інформація перевіряється... Метою цього може бути провокація, як ви розумієте... Якщо щось станеться і Росія у якийсь спосіб буде щось пояснювати, то повна відповідальність за те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій території, особливо з цивільним населенням, за міжнародним гуманітарним правом лежить на Російській Федерації", - наголосила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, Верещук закликала мешканців окупованих територій їхати на підконтрольну Україні територію.

"Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо. Ми створимо усі можливі умови, щоб ви мали, де жити, що їсти, та відчували, що ви не одні", - підкреслила Верещук.

Загострення на Донбасі

Сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації населення, оскільки "життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Нагадаємо, в останні два дні російські окупаційні сили почали масові обстріли українських позицій на Донбасі і застосування важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.

Президент США Джо Байден вважає, що подальше вторгнення РФ в Україну може відбутися в наступні кілька днів. Він зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".

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