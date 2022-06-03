Він спростував інформацію про те, що отримана зброя десь зберігається і не видається бійцям.

Вся зброя, яку Україна отримує від західних партнерів, оперативно передається на фронт.

Про це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Тим самим він спростував інформацію про те, що отримана зброя десь зберігається і не видається бійцям.

"Дуже короткий проміжок часу від перетину кордонів до отримання зброї безпосередньо на лінії зіткнення на фронті. Це буквально дні, деколи години, тут ніяких проблем немає. Вся зброя, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, одразу надходить до наших передових частин, які за її допомогою завдають достатньо суттєвої шкоди ворогу", - сказав він.

Раніше стало відомо, що Україна та Польща підписали меморандум про створення комісії, яка серед іншого буде розглядати можливість створення спільного підприємства з виготовлення зброї і військової техніки.

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