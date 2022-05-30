Арестович зазначив, що зброя "необхідна для долі України та її незалежності".

Військова перемога України у війні з Росією "малоймовірна", якщо Сполучені Штати будуть стримувати поставки далекобійної артилерії.

Про це заявив CNN радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Арестович зазначив, що зброя "необхідна для долі України та її незалежності".

Офіційні особи США заявили минулого тижня, що розглядають запит України на поставку реактивних систем залпового вогню, РСЗВ, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів або близько 186 миль, залежно від типу боєприпасу.

Арестович сказав CNN, що навіть невелика кількість систем озброєння - всього 20 - "змінить правила гри" у війні з Росією, оскільки, за його словами, це дозволить українським військам захищатися від далеких атак Росії.

"Без РСЗВ ми, ймовірно, змогли б стабілізувати лінію фронту. Але ми ризикуємо втратити Херсон, Луганськ, Донецьк і частину Запорізької області", — сказав він CNN.

Озброєння України ракетами великої дальності викликало побоювання на Заході, що РСЗВ можуть бути використані для ураження цілей на території Росії, що може призвести до ескалації конфлікту.

Визнаючи ці побоювання, Арестович сказав CNN, що Україна буде використовувати зброю тільки для захисту своєї території.

Також, в ефірі "Фейгін. Live", він додав, що у США є високоточні ракети з дальністю стрільби 300 км і ракети з дальністю 70 км (типу "смерчу" і "урагану").

"Нам і 70 км з головою вистачить. Але це мова йде про ракети, а не ракетні установки. Рішення про комплекси буде прийматися найближчим часом, і ми зрозуміємо, поставляють їх чи ні... не дадуть - тоді влаштуємо зразково-показову істерику", - сказав Арестович, додавши, що Київ чинить тиск через західні ЗМІ.

Нагадаємо, Арестович розкрив реальні втрати росіян і бойовиків "ЛДНР" у війні проти України.

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