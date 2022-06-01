Вивчати це питання буде спільна комісія.

Уряди України та Польщі підписали меморандум про створення комісії, яка серед іншого буде розглядати можливість створення спільного підприємства з виготовлення зброї і військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за результатами міжурядових консультацій України та Польщі.

"Було підписано меморандум про створення польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення як зброї і військової техніки, так і іншої комплектації. Це виведе нашу оборонну і військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї", - сказав він.

Також Україна та Польща домовилися посилювати прикордонне співробітництво.

Водночас, як йдеться у спільній заяві за результатами міжурядового засідання, сторони домовилися активізувати співпрацю з метою підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на українсько-польській ділянці державного кордону.

"Для цього була створена українсько-польська робоча група, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова-Краковець. З цією метою сторони домовилися про кроки, які необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди про посилене співробітництво контролюючих органів на кордоні, у тому числі щодо контролю в спільних пунктах пропуску", - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, Польща передає Україні 18 одиниць самохідних гаубиць AHS Krab.