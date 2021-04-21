Нарощування російських військ може стати основою для протистояння, за якого Україні доведеться обирати між стриманістю перед провокаціями та діями у відповідь.

Аналітики Міжнародної кризової групи (ICG) вважають, що повномасштабне вторгнення російських військ на територію України малоймовірне.

"Чисельність та розташування військ, хоч і викликають занепокоєння, не відповідають шаблону вторгнення", - цитує матеріал ICG "Радіо свобода".

На думку аналітиків, таке нарощування може стати основою для протистояння, за якого Україна має обирати між "стриманістю перед обличчям регулярних провокацій та діями у відповідь, які Москва може використати як виправдання для подальшої ескалації".

Читайте такожГоловний комуніст РФ допустив відкрите введення російських військ на ДонбасВодночас експерти вважають, що хоча Росія подає скупчення військ як тренування, розгортання Москвою десантників у підконтрольному їй Криму та створення базового табору у Воронежі, що за п'ять годин дороги від східного кордону України - це не прості кадрові перестановки.

Аналітики бачать у діях Кремля намагання залякати Україну нарощенням військової міці на кордоні та риторикою про захист нібито "російських громадян". Метою такої поведінки може бути бажання змусити Київ піти на поступки щодо територій ОРДЛО та не протидіяти гібридним силам на вже захопленій частині Донбасу.

"Хоча новий форпост у Воронежі виглядає тимчасовим, із потеплінням війська можуть залишатися там принаймні до російсько-білоруських навчань, запланованих на вересень. Кремль може сподіватися, що відповіді Заходу на розгортання знову продемонструють: попри всю риторику, жодна західна держава не прийде на допомогу Україні, якщо їй загрожуватиме ескалація військової загрози", - зазначається в матеріалі.

Окрім того, аналітики припускають, що Росія в такий спосіб намагається шантажувати не Україну, а Захід, і пильно зважає на те, як країни реагують на її дії поблизу українського кордону. Однак єдиної відповіді, навіщо Росія накопичує війська, експерти не мають, адже вона надсилає "змішані сигнали".

Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Катерина Комолова