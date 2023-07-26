Мобілізованого шукали родичі, він служив у 90-й танковій дивізії в підрозділі "Шторм".

Недалеко від села Червонопопівка на окупованій росіянами частині Луганської області виявили тіло мобілізованого зі слідами від петлі на шиї. Загиблим виявився 35-річний житель Іркутська Олександр, якого забрали на війну в жовтні 2022 року, пишуть "Люди Байкалу".

Мобілізованого шукали родичі, він служив у 90-й танковій дивізії в підрозділі "Шторм". За словами його брата Сергія, в березні Олександр разом з трьома товаришами по службі залишив позиції, тому що їм "стало нудно без діла сидіти в окопі". Військові поїхали в окупований Олександрівськ, зняли там квартиру і розпивали алкоголь, де їх затримали і відвезли в комендатуру "ЛНР".

Це вже другий випадок загибелі мобілізованого з Іркутської області в "ЛНР". У червні повідомлялося, що в казармі військової комендатури знайшли повішеним Віктора Петрова.

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Іркутські "мобіки" на війні в Україні

Ще на початку оголошеної Путіним мобілізації в місті Усть-Ілімськ Іркутської області 25-річний чоловік розстріляв начальника призовної комісії. Відомо, що стрілка повинні були мобілізувати.

Прибувши на фронт в Україну, група іркутських "мобіків" з 1439-го полку з подивом дізналася, що замість обіцяної служби на блокпостах їх планують відправити на штурм українських позицій. Вони почали записувати відеозвернення з проханнями врятувати їх і відправити в тил охороняти блокпости.

Дружини і сестри російських солдатів, мобілізованих з Іркутської області, записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з благаннями врятувати своїх чоловіків.

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